Kronologi Crane Kapal Jatuh di Dermaga Pelindo I yang Tewaskan Satu Pekerja

RIAU -Seorang operator kapal barang bermuatan semen di dermaga Pelabuhan Pelindo 1, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau tewas tertimpa besi dari crane kapal yang jatuh. Korban diketahui Bernama Suryadi asal Jakarta.

Kronologi kejadian berawal ketika kapal saat itu sedang melakukan aktivitas bongkar semen dengan menggunakan crane.

Benturan keras ke dalam palka menyebabkan Suryadi mengalami luka parah di bagian kepala dengan pendarahan yang hebat. Korban langsung dievakuasi menggunakan becak motor untuk dibawa ke RSUD, tetapi telah meninggal dunia saat tiba di sana.

Pekerja lain yang sedang berada di lokasi mengatakan bahwa insiden tersebut mengejutkan seluruh tim. Sejumlah pekerja sempat meneriaki operator crane sebelum kecelakaan untuk memberikan peringatan bahwa beban yang diangkat tampak lebih berat dari biasanya, memicu kekhawatiran akan kapasitas alat.

“Kita mengucapkan rasa simpati dan belasungkawa atas kejadian yang telah menimpa korban. Indra menceritakan,” ujar Junior Manager Kawasan PT Pelindo Selatpanjang, Indra Ardiansah

Menurutnya, peristiwa yang menyebabkan satu orang tewas itu terjadi ketika aktivitas bongkar muat sedang berlangsung.

"Ini murni kecelakaan kerja pada saat kegiatan bongkar muat berlangsung. Cabin crane terlepas dari kedudukannya dan jatuh ke dalam palka bersama dengan operator crane. Sementara ujung crane jatuh ke dermaga,"ujarnya.