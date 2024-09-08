Gempa M3,7 Guncang Seram Bagian Timur

, Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |13:45 WIB

Gempa guncang Seram Bagian Timur (Foto : Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Gempa dengan magnitude (M) 3,7 mengguncang Seram Bagian Timur, Maluku, Minggu (8/9/2024).

"Gempa Mag:3.7, 08-Sep-2024 12:43:39WIB, Lok:3.18LS, 130.74BT (29 km Tenggara SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi an Geofisika (BMKG), pada akun X-nya seperti dikutip.

Kedalaman gempa tersebut berada di 10 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.



(Angkasa Yudhistira)