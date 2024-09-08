Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,7 Guncang Seram Bagian Timur

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |13:45 WIB
Gempa M3,7 Guncang Seram Bagian Timur
Gempa guncang Seram Bagian Timur (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan magnitude (M) 3,7 mengguncang Seram Bagian Timur, Maluku, Minggu (8/9/2024).

"Gempa Mag:3.7, 08-Sep-2024 12:43:39WIB, Lok:3.18LS, 130.74BT (29 km Tenggara SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi an Geofisika (BMKG), pada akun X-nya seperti dikutip.

Kedalaman gempa tersebut berada di 10 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
