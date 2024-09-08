Setelah Poso, Kini Parigi Moutong Diguncang Gempa M3,1

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,1 mengguncang Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng), pukul 23:04 WIB, Minggu (8/9/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG merinci, lokasi gempa di 0.44LU, 120.02BT atau 88 Km Barat Daya Parigi Moutong, Sulteng. Adapun kedalaman gempa 31 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)