Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bertemu Nessa Salsa, Dedi Mulyadi: Jangan Anggap Diri Kita Paling Menderita di Dunia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |23:35 WIB
Bertemu Nessa Salsa, Dedi Mulyadi: Jangan Anggap Diri Kita Paling Menderita di Dunia
Nessa Salsa dan Kang Dedi Mulyadi (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Kang Dedi Mulyadi memberikan wejengan kepada Nessa Salsa, perempuan yang pernah memilihnya menjadi saksi pernikahan. Dia pun meminta Nessa Salsa untuk tak larut dengan permasalahannya.

"Hidup itu teka-teki siapa sih yang bisa meramal hari esok, tidak ada. Tugas manusia itu satu saja berprasangka baik dan berbuat baik, itu saja," kata Dedi Mulyadi di akun Youtubenya seperti dikutip, Minggu (8/9/2024).

Kang Dedi meminta Nessa Salsa tak menganggap dirinya sebagai perempuan yang paling bersedih di dunia. "Jangan menganggap diri kita paling menderita di dunia, jangan. Karena yang lebih susah banyak, lelaki yang tidak bertanggung jawab, tidak menikahi banyak," ucap dia.

"Banyak yang hamil malah ditinggalkan dan akhirnya orangtua jadi beban," imbuh dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/17/43/1796852/demi-tingkatkan-prestasi-olahraga-pemkab-purwakarta-bangun-arena-renang-senilai-rp19-7-miliar-xh8OyXBiYm.jpg
Demi Tingkatkan Prestasi Olahraga, Pemkab Purwakarta Bangun Arena Renang Senilai Rp19,7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/16/43/1796373/manjakan-publik-bupati-purwakarta-dedi-mulyadi-bangun-fasilitas-olahraga-berkelas-6bFFwQF1c8.jpg
Manjakan Publik, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi Bangun Fasilitas Olahraga Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/612/3190454//viral-beAN_large.jpg
Viral! Video Objek Putih Melayang di Langit Aceh Tamiang Usai Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190274//rachel-JLDW_large.jpg
Liburan Rachel Vennya ke Milan, Italia, Bikin Netizen Salfok: Naik First Class hingga Minum Wine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107//niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/330/3190026//ilustrasi-bUFl_large.jpg
Apakah Dosa Zina akan Hilang Usai Menikah? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement