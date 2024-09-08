Bertemu Nessa Salsa, Dedi Mulyadi: Jangan Anggap Diri Kita Paling Menderita di Dunia

JAKARTA - Kang Dedi Mulyadi memberikan wejengan kepada Nessa Salsa, perempuan yang pernah memilihnya menjadi saksi pernikahan. Dia pun meminta Nessa Salsa untuk tak larut dengan permasalahannya.

"Hidup itu teka-teki siapa sih yang bisa meramal hari esok, tidak ada. Tugas manusia itu satu saja berprasangka baik dan berbuat baik, itu saja," kata Dedi Mulyadi di akun Youtubenya seperti dikutip, Minggu (8/9/2024).

Kang Dedi meminta Nessa Salsa tak menganggap dirinya sebagai perempuan yang paling bersedih di dunia. "Jangan menganggap diri kita paling menderita di dunia, jangan. Karena yang lebih susah banyak, lelaki yang tidak bertanggung jawab, tidak menikahi banyak," ucap dia.

"Banyak yang hamil malah ditinggalkan dan akhirnya orangtua jadi beban," imbuh dia.