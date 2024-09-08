Cerita Nessa Salsa Kirim Waria untuk Ungkap Kelainan Seks Menyimpang Suaminya

JAKARTA - Nessa Salsa bertemu Kang Dedi Mulyadi yang pernah menjadi saksi pernikahannya. Dalam kesempatan itu, ia pun menceritakan permasalahan rumah tangganya yang diduga suaminya memiliki kelainan seks menyimpang.

Bahkan, Nessa Salsa mengaku pernah mengutus seorang waria untuk memata-matai suaminya guna memastikan bahwa suaminya tak berhasrat pada perempuan.

Pada awalnya, Nessa menduga bahwa suaminya selingkuh dengan temen sekantornya lantaran kerap mengaku sibuk kerja. Hingga akhirnya ia pun memberanikan diri untuk menghubungi perempuan itu.

"Saya mikirnya selingkuh. Saya selidiki itu teman sekantornya ternyata enggak ada hubungan," kata Nessa di akun Yotuber Dedi Mulyadi seperti dikutip, Minggu (8/9/2024).

Dari teman kantor suaminya itulah Nessa mendapat informasi bahwa suaminya kerap bersama seorang laki-laki berinisial A. Nessa Salsa pun langsung mencari tahu informasi lelaki tersebut di medsosnya.

"Lihat followers Instagram si A lebih banyak cowok-cowok," ujarnya.

Nessa pun berinisiatif mengirim orang untuk mengikuti si A. Orang tersebut diberi imbalan Rp200 ribu. "Dan dari temannya itu langsung bilang ini mah sudah pernah 'main' sama gue, dia bilang gitu," ucapnya.