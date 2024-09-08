Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Cerita Nessa Salsa Kirim Waria untuk Ungkap Kelainan Seks Menyimpang Suaminya

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |23:23 WIB
Cerita Nessa Salsa Kirim Waria untuk Ungkap Kelainan Seks Menyimpang Suaminya
Nessa Salsa (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Nessa Salsa bertemu Kang Dedi Mulyadi yang pernah menjadi saksi pernikahannya. Dalam kesempatan itu, ia pun menceritakan permasalahan rumah tangganya yang diduga suaminya memiliki kelainan seks menyimpang.

Bahkan, Nessa Salsa mengaku pernah mengutus seorang waria untuk memata-matai suaminya guna memastikan bahwa suaminya tak berhasrat pada perempuan.

Pada awalnya, Nessa menduga bahwa suaminya selingkuh dengan temen sekantornya lantaran kerap mengaku sibuk kerja. Hingga akhirnya ia pun memberanikan diri untuk menghubungi perempuan itu.

"Saya mikirnya selingkuh. Saya selidiki itu teman sekantornya ternyata enggak ada hubungan," kata Nessa di akun Yotuber Dedi Mulyadi seperti dikutip, Minggu (8/9/2024).

Dari teman kantor suaminya itulah Nessa mendapat informasi bahwa suaminya kerap bersama seorang laki-laki berinisial A. Nessa Salsa pun langsung mencari tahu informasi lelaki tersebut di medsosnya.

"Lihat followers Instagram si A lebih banyak cowok-cowok," ujarnya.

Nessa pun berinisiatif mengirim orang untuk mengikuti si A. Orang tersebut diberi imbalan Rp200 ribu. "Dan dari temannya itu langsung bilang ini mah sudah pernah 'main' sama gue, dia bilang gitu," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061502/viral_kucing_terjebak-Z4Lx_large.jpg
Viral Aksi Heroik Zookeeper Selamatkan Kucing di Kandang Harimau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061316/viral_pemotor-nHFG_large.jpg
Viral Pemotor Ini Kena Tilang Elektronik karena Bonceng Pocong 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061313/viral_foto_estetik-gz1R_large.jpg
Viral Pria Ini Bikin Foto Estetik Layaknya Gunung Everest, Ternyata Behind the Scenenya Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/53/3060949/viral_pemotor_kena_tilang_diduga_karena_bonceng_pocong_yang_tak_pakai_helm-jhmU_large.jpg
Viral Pemotor Kena Tilang Elektronik Gara-Gara Diduga Bonceng Pocong Tak Berhelm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/340/3060935/viral-yBkf_large.jpg
Viral 4 Anggota Satpol PP Dugem dengan PSK yang Pernah Dirazia, Disanksi Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/612/3060835/viral_nikah_muda-wxNj_large.jpg
Viral Pasangan Santri Nikah Muda, Usianya Baru 15 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement