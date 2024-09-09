Tetap Netral, Iran Bantah Pasok Rudal Balistik ke Rusia untuk Bantu Perang Ukraina

IRAN - Iran membantah laporan bahwa pihaknya memasok rudal balistik kepada Rusia. Pemerintah Iran menegaskan pihaknya tidak memberikan dukungan militer kepada kedua belah pihak dalam perang Rusia-Ukraina.

"Pendekatan mendasar dan tegas Republik Islam Iran mengenai konflik Ukraina tetap konsisten dan tidak berubah," terang kantor berita milik pemerintah IRNA melaporkan, mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanaani.

"Klaim berulang kali tentang pengiriman rudal balistik ke Rusia didorong oleh tujuan dan motif politik beberapa negara Barat dan sama sekali tidak berdasar,” lanjutnya.

Bloomberg melaporkan pada Jumat (6/9/2024) bahwa Iran mengirim rudal balistik ke Rusia, menentang peringatan selama berbulan-bulan oleh pejabat AS dan Eropa.