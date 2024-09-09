Resmikan Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Jokowi: Bangkitkan Perekonomian

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan empat dari enam seksi ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Senin (9/9/2024). Peresmian itu dipusatkan di Gerbang Tol Baitussalam, Aceh Besar, Aceh.

Keempat seksi tersebut adalah Seksi 2 (Seulimeum-Jantho), Seksi 3 (Jantho-Indrapuri), Seksi 5 (Blang Bintang-Kuto Baro), dan Seksi 6 (Kuto Baro-Baitussalam) yang memiliki panjang total 35 kilometer. "Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Jalan Tol Sigli-Banda Aceh seksi 2, seksi 3, seksi 5, dan seksi 6, pagi hari ini saya nyatakan diresmikan," kata Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya infrastruktur sebagai kunci peningkatan konektivitas di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol, akan terus dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di berbagai wilayah.

"Infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan konektivitas. Karena itu, kita akan terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan tol Trans Sumatra sepanjang 2.998 km yang nantinya akan menyambung dari Lampung sampai Aceh," kata Presiden.

Jokowi juga berharap, dengan tersambungnya jalan tol Trans Sumatra, efisiensi waktu tempuh akan meningkat, yang pada akhirnya mampu memberikan efek ganda bagi masyarakat.

"Kita berharap dengan jalan tol Trans Sumatra, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan ekonomi di Pulau Sumatra," ungkapnya.