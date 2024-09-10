Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Topan Yagi Tewaskan Setidaknya 68 Orang di Vietnam, 40 Lainnya Masih Hilang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |10:55 WIB
Topan Yagi Tewaskan Setidaknya 68 Orang di Vietnam, 40 Lainnya Masih Hilang
Dampak Topan Yagi di Vietnam. (Foto; Reuters)
HANOI – Korban akibat tanah longsor dan banji yang ditimbulkan Topan Yagi di Vietnam utara telah bertambah. Badan penanggulangan bencana Vietnam pada Selasa, (10/9/2024) mengungkapkan bahwa setidaknya 58 orang tewas dan 40 lainnya hilang akibat bencana tersebut.

Dalam laporannya, badan tersebut mengatakan bahwa sebagian besar korban tewas diakibatkan oleh tanah longsor dan bajir bandang. Sementara jumlah korban luka-luka dilaporkan mencapai hampir 750 orang.

Topan Yagi menerjang daratan pada Sabtu, (7/9/2024) di pantai timur laut Vietnam, menghancurkan sebagian besar kawasan industri dan permukiman serta membawa hujan lebat yang menyebabkan banjir dan tanah longsor yang berbahaya.

Beberapa sungai di Vietnam utara telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, menyebabkan desa-desa dan daerah permukiman terendam banjir, menurut badan tersebut dan media pemerintah yang dilansir Reuters.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
