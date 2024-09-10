Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Gelar Sosialiasi Pemilu Damai ke Suku Pedalaman di Inhu Riau

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |21:39 WIB
Polisi Gelar Sosialiasi Pemilu Damai ke Suku Pedalaman di Inhu Riau
Polisi sosialisasikan Pilkada ke suku anak dalam (Foto: dok polisi)
A
A
A

INHU - Polsek Kelayang, Polres Indragiri Hulu (Inhu) Riau melakukan kunjungan ke pemukiman suku pedalaman asli Riau, suku Talang Mamak. Kedatangan untuk mensosialisasikan Pilkada 2024 di pelosok daerah.

Salah satunya mereka mendatangi Desa Petonggan. Polisi berjumpa dengan para tokoh adat bagi warga di sana di sebut batin. Kedatangan petugas dipimpin Kapolsek Kelayang Iptu Zulmaheri. 

"Selain bersilaturahmi kita memberikan bantuan sosial (bansos) kepada Tokoh Adat Talang Mamak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Inhu," katanya, Selasa (11/9/2024).

Selain bersilahturahmi, Iptu Zulmaheri mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka cooling system cipta kondisi pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasyarakat (Cipkon Harkamtibmas) Pilkada damai 2024. Dia mengatakan bahwa peran para batin suku sangat diperlukan dalam mendukung susksesnya Pilkada. Di mana para kepala suku bisa membantu menciptakan suasa damai dalam Pilkada. 

"Pihak Polri meminta bantuan dari seluruh tokoh adat se-Kecamatan Rakit Kulim untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif,aman dan damai selama tahapan pilkada 

Ia menambahkan bahwa agar masyarakat dapat menangkal isu-isu yang menyebabkan perpecahan dengan menghindari ujaran kebencian yang menyebabkan perpecahan serta menolak politik uang. Dengan adanya silaturahmi ini kedepannya sinergitas Polri dan tokoh adat akan tambah dipererat lagi. 

Kapolsek menambahkan, dalam kegiatan tersebut pihaknya menyampaikan terima kasih atas kehadiran para batin se-Kecamatan Rakit kulim dikegiatan silaturahmi dan cooling system antara Polri dan tokoh adat Talang Mamak

Sementara itu Batin Irasan (Batin Desa Talang Parit) mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Kelayang dan jajarannya atas acara silaturahmi ini dimana mempererat hubungan antara Polri dan pemangku adat. "Mari kita sukseskan bersama Pilkada di Inhu," katanya.

 

