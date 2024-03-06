Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Anaknya Tewas Terlindas Truk, Warga Suku Anak Dalam Ngamuk hingga Blokir Jalan

Anaknya Tewas Terlindas Truk, Warga Suku Anak Dalam Ngamuk hingga Blokir Jalan
Aparat mengamankan truk yang dirusak warga SAD di Mentawak, Merangin usai melindas bocah setempat (Foto: MPI/Nanang)
MERANGIN - Puluhan warga Suku Anak Dalam (SAD) memblokir jalan di sekitar permukimannya di Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi. Aksi ini dipicu karena massa marah akibat seorang anak SAD tewas terlindas truk pengangkut buah kelapa sawit.

Peristiwa itu terjadi, Selasa 5 Maret 2024 siang. Seorang balita SAD bernama Yura (4) warga Mentawak meninggal dunia akibat terlindas truk saat asyik bermain dengan temannya di pinggir jalan.

Mulanya truk dengan nomor polisi H 1572 YS yang dikendarai Hafid Udin (24) warga Desa Gading Jaya, Kecamatan Tabir Selatan melintas di jalan tersebut untuk mengambil buah sawit dekat permukiman SAD.

 BACA JUGA:

Saat itu, sopir truk tidak kuat menanjak hingga truknya mundur lalu melindas Yura hingga tewas. Lalu kawan-kawan korban berusaha memberi tahu sopir jika telah melindas rekannya. Mengetahui telah melindas anak warga SAD, sopir tersebut langsung diamankan ketua RT di sekitar pemukiman tersebut.

Tak berapa lama, puluhan orangtua warga SAD pun mengamuk hingga merusak truk yang telah melindas anak-anak SAD tersebut. Mendapat informasi ada kejadian menimpa warga SAD, personil Polsek dan Polres Merangin pun langsung ke lokasi kejadian mengantisipasi kejadian yang lebih meluas.

