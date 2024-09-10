Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dukungan Menguat, Iksan-Iriane Berpotensi Menangkan Pilbup Morowali

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |22:24 WIB
Dukungan Menguat, Iksan-Iriane Berpotensi Menangkan Pilbup Morowali
Iksan Baharuddin Abdul Rauf (Foto: istimewa/Okezone)




MOROWALI - Calon bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf dikenal memiliki jiwa kepemimpinan muda dan merakyat. Gelombang dukungan pada Iksan untuk menjadi Bupati Morowali semakin kuat.

Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Ilyas didukung Partai Perindo, Golkar, PKS, hingga Partai Buruh di Pilbup Morowali 2024. "Waktu saya lihat Pak Iksan ini, memang dia ini punya aura seorang bupati, aura seorang pemimpin," kata Wakil Bupati Morowli, Najamudin di Desa Lafeu, Senin (9/9/2024). 

Sebagai seorang pemimpin muda, Iksan begitu ramah dan murah senyum setiap berinteraksi dengan rakyat. Kualitas ini semakin menambah daya tariknya sebagai pemimpin yang dekat dengan warganya.

Di berbagai acara dan pertemuan, Iksan mendengarkan keluh kesah masyarakat yang dihadapi. Hal ini membuat banyak warga merasa terwakili dan yakin pada Iksan dalam menyelesaikan masalah.

Meskipun dikenal dengan sikapnya yang hangat, Iksan tidak ragu untuk bersikap tegas dalam membuat kebijakan untuk masyarakat. Kedisiplinan dan ketegasan inilah yang semakin menguatkan posisi Iksan sebagai calon yang serius dalam melindungi kepentingan rakyat.

 



      
