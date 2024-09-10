Parah! Oknum Camat Kepergok Mesum dengan Bidan di Parkiran RS Hastien Karawang

KARAWANG - Seorang Camat di Karawang digerebek warga karena berbuat masum dengan seorang bidan di parkiran rumah sakit Hastien. Petugas sekuriti rumah sakit tersebut membawa pasangan mesum tersebut ke kantor sekuriti dan meminta kedua pasangan mesum ini dan membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang menonaktifkan camat inisial G tersebut selama menjalani pemeriksaan.

Sekretaris BKPSDM, Geri Samrodi mengatakan, pihaknya menerima laporan jika ada seorang camat berbuat mesum dengan seorang bidan di dalam mobil di parkiran rumah sakit Hastien. Pihaknya sudah melakukan pemanggilan kepada keduanya.

"Kami mendapat perintah bupati agar segera memeriksa kebenaran kasus ini. Segera akan dilakukan pemanggilan kepada pihak terkait termasuk rumah sakit ," kata Geri Samrodi, Selasa (10/9/2024).

Menurut Geri, selama penanganan kasus mesum tersebut jabatan camat G di non aktifkan sementara hingga selesai pendalaman. Sedangkan bidan F masih menunggu dari Dinas Kesehatan.

"Intruksi bupati agar kami segera menyelesaikan kasus ini secara terang benderang. Jika perbuatan mesum itu benar maka mereka melanggar pasal 5 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dengan ancaman pemberhentian sebagai PNS," katanya.