Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Parah! Oknum Camat Kepergok Mesum dengan Bidan di Parkiran RS Hastien Karawang

Nila Kusuma , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |20:50 WIB
Parah! Oknum Camat Kepergok Mesum dengan Bidan di Parkiran RS Hastien Karawang
Selingkuh (foto: freepik)
A
A
A

KARAWANG - Seorang Camat di Karawang digerebek warga karena berbuat masum dengan seorang bidan di parkiran rumah sakit Hastien. Petugas sekuriti rumah sakit tersebut membawa pasangan mesum tersebut ke kantor sekuriti dan meminta kedua pasangan mesum ini dan membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang menonaktifkan camat inisial G tersebut selama menjalani pemeriksaan.

Sekretaris BKPSDM, Geri Samrodi mengatakan, pihaknya menerima laporan jika ada seorang camat berbuat mesum dengan seorang bidan di dalam mobil di parkiran rumah sakit Hastien. Pihaknya sudah melakukan pemanggilan kepada keduanya. 

"Kami mendapat perintah bupati agar segera memeriksa kebenaran kasus ini. Segera akan dilakukan pemanggilan kepada pihak  terkait termasuk rumah sakit ," kata Geri Samrodi, Selasa (10/9/2024).

Menurut Geri, selama penanganan kasus mesum tersebut jabatan camat G di non aktifkan sementara hingga selesai pendalaman. Sedangkan bidan F masih menunggu dari Dinas Kesehatan. 

"Intruksi bupati agar kami segera menyelesaikan kasus ini secara terang benderang. Jika perbuatan mesum itu benar maka mereka melanggar pasal 5 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dengan ancaman pemberhentian sebagai PNS," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175675//kasus_penusukan_di_cikarang-cTxM_large.jpg
Sadis! Suami Bunuh Selingkuhan Istrinya Secara Brutal di Cikarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169704//pria_bawa_kabur_istri_orang-D6LN_large.jpg
Cinta Lama Bersemi Kembali, Pria Ini Nekat Bawa Kabur Istri Orang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3150964//kasus_pengeroyokan-vlqD_large.jpg
Diduga Selingkuh dengan Istri Orang, Pria Ini Babak Belur Dikeroyok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/612/3150458//mesum-bzfS_large.jpg
Viral! Remaja Mesum di Dalam KRL, Bikin Penumpang Lain Risih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/612/3146712//taman-QrEd_large.jpg
Taman Langsat Dibuka 24 Jam Malah Jadi Tempat Mesum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/340/3145768//pasangan_muda_mudi_diduga_berbuat_asusila_di_sungai_bangek_padang-LfRY_large.jpg
Pasangan Muda-Mudi Diduga Berbuat Asusila di Sungai Bangek Padang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement