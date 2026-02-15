Polisi Identifikasi Pasangan yang Mesum di Taksi Online, Bakal Dipanggil untuk Diperiksa

JAKARTA – Polisi menyampaikan perkembangan terbaru terkait dugaan tindakan asusila yang dilakukan sepasang kekasih di dalam taksi online di kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Identitas pemesan taksi online tersebut kini telah dikantongi pihak kepolisian.

"Untuk identitas pemesan taksi online tersebut sudah kita kantongi," kata Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Muhammad Kukuh Islami kepada wartawan, Minggu (15/2/2026).

Kukuh menerangkan, pihaknya akan memanggil pasangan tersebut untuk mengklarifikasi dugaan perbuatan asusila yang dilakukan. Ia menambahkan, saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

"Ke depan akan kita lakukan pemeriksaan. Masih dalam penyelidikan. Untuk sopir taksi online sudah kami mintai keterangan," ujarnya.

Sebelumnya, dalam video yang beredar disebutkan peristiwa itu terjadi pada Selasa (10/2/2026) malam. Dalam unggahan rekaman dashcam di dalam mobil, tampak sepasang kekasih berbaring di kursi penumpang.