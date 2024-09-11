Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Debat Pilpres AS Memanas, Donald Trump Dituduh Bagikan Kisah Palsu dan Ekstrem saat Menantang Kamala Harris

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |17:02 WIB
Debat Pilpres AS Memanas, Donald Trump Dituduh Bagikan Kisah Palsu dan Ekstrem saat Menantang Kamala Harris
Capres Donald Trump dinilai membuat banyak pernyataan palsu atau ekstrem selama debat dengan capres Kamala Harris (Foto: AP)
NEW YORK - Calon presiden (capres) Partai Republik Donald Trump dituduh membuat banyak pernyataan palsu atau ekstrem selama debat dengan capres Kamala Harris pada Selasa (10/9/2024). Pernyataan Trump ini langsung memicu koreksi dari moderator.

Mungkin yang paling mencolok adalah Trump memperkuat klaim palsu yang telah menjadi viral bahwa banyak imigran Haiti di Springfield, Ohio mencuri hewan peliharaan penduduk atau mengambil satwa liar dari taman untuk dimakan.

"Mereka memakan anjing! Orang-orang yang datang. Mereka memakan kucing! Mereka memakan, mereka memakan hewan peliharaan orang-orang yang tinggal di sana," kata Trump selama debat.

Harris tertawa dan menggelengkan kepalanya. Moderator mengatakan tidak ada laporan yang dapat dipercaya tentang hewan peliharaan yang disakiti. Trump membalas bahwa ia telah melihat wawancara TV dengan orang-orang yang mengatakan anjing mereka telah diambil dan dimakan.

Gedung Putih sebelumnya mengutuk misinformasi viral, yang juga dibagikan oleh calon wakil presiden Trump, Senator JD Vance. Gedung Putih mengatakan pernyataan tersebut berusaha memecah belah warga Amerika melalui kebohongan dan didasarkan pada rasisme.

Trump mengulangi kebohongannya bahwa jutaan migran mengalir ke AS dari penjara dan lembaga kesehatan mental asing. "Mereka mengambil alih kota-kota. Mereka mengambil alih gedung-gedung. Mereka masuk dengan kekerasan," terangnya. Padahal, diketahui, para migran tidak melakukan pengambilalihan kota-kota Amerika dengan kekerasan.

 

