Denmark Tolak Negosiasi Greenland dengan Trump

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |11:34 WIB
Denmark Tolak Negosiasi Greenland dengan Trump
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, mengatakan bahwa Denmark tidak akan memasuki perundingan yang membahas pelepasan "prinsip-prinsip fundamentalnya," setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerukan "negosiasi segera" yang bertujuan untuk mengambil alih kendali Greenland.

Dalam pidato panjangnya di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Rabu (21/1/2026), Trump menegaskan kembali bahwa AS akan merebut Greenland dari Denmark. Menggambarkan Greenland sebagai "wilayah kami (AS)," Trump mengatakan bahwa ia "mencari negosiasi segera untuk sekali lagi membahas akuisisi" pulau tersebut.

Berbicara kepada wartawan tak lama kemudian, Rasmussen mengatakan bahwa Denmark menolak untuk melepaskan kedaulatan atas Greenland.

"Kami tidak akan memasuki negosiasi berdasarkan pelepasan prinsip-prinsip fundamental," katanya, sebagaimana dilansir RT. "Itu tidak akan pernah terjadi."

 

Halaman:
1 2 3
      
