Peristiwa 11 September: Tragedi Kelam Serangan Teroris ke Gedung Kembar WTC

JAKARTA - Pada 11 September 2001 terjadi serangkaian serangan teroris yang menargetkan World Trade Center (WTC) di New York, Pentagon di Washington DC, serta Pennsylvania. Peristiwa ini menjadi salah satu aksi terorisme paling mengerikan dalam sejarah, dan hingga kini telah berlalu 21 tahun.

Sebanyak 19 teroris membajak empat pesawat komersial dari maskapai American Airlines dan United Airlines yang seharusnya menuju wilayah barat Amerika Serikat di pagi yang mencekam. Aksi tersebut dikenal dengan nama Serangan 9/11.

Dua dari pesawat yang dibajak dengan sengaja ditabrakkan ke menara kembar WTC, mengakibatkan gedung tersebut roboh dalam waktu kurang dari dua jam. Sementara itu, pesawat ketiga menabrak Gedung Pentagon, markas besar Departemen Pertahanan AS di Arlington, Virginia.

Pada penerbangan keempat, penumpang pesawat United Airlines nomor penerbangan 93 berhasil menggagalkan rencana pembajak yang hendak menargetkan Washington, D.C. Pesawat tersebut akhirnya jatuh di sebuah lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania.

Total korban jiwa sangat besar, dengan 2.753 orang tewas ketika dua pesawat menabrak menara kembar WTC. Di Pentagon, sebanyak 184 orang tewas dalam serangan terhadap gedung Kementerian Pertahanan.