HOME NEWS INTERNATIONAL

Cinta pada Pandangan Pertama, Wanita Ini Putus dengan Pesawat Boeing 737-800 Usai Pacaran 9 Tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |17:25 WIB
Seorang wanita yang menjalin hubungan selama sembilan tahun dengan pesawat Boeing 737-800 akhirnya berpisah (Foto: MDWfeatures / Michele Kobke)
BERLIN - Seorang wanita yang menjalin hubungan selama sembilan tahun dengan cinta dalam hidupnya yakni pesawat penumpang Boeing 737-800 seberat 40 ton, mengumumkan bahwa keduanya telah berpisah. Namun dia menegaskan jika mereka masih berteman baik.

Michele Kobke, 36, mengatakan bahwa ia jatuh cinta pada pandangan pertama saat pertama kali melihat jet Boeing tersebut. Dia mengaku tertarik pada sayap, sayap kecil, dan pendorongnya.

Michele, dari Berlin, Jerman, bahkan mengklaim telah menjalin hubungan ‘fisik’ dengan jet tersebut. Ia mengatakan bahwa ia mengalami ‘cinta pada penerbangan pertama saat ia bertemu dan terbang dengan ‘kekasihnya’ itu di bandara Berlin Tegel pada tahun 2014.

"Pesawat 737-800 sangat menarik dan seksi bagi saya," terangnya.

"Pesawat ini adalah yang paling indah, dan sangat menarik serta elegan,” lanjutnya.

Namun, pekerja gudang tersebut kini telah mengumumkan bahwa ia telah mengakhiri hubungan asmaranya yang aneh dengan pesawat tersebut. Dia mengatakan kepada surat kabar Jerman Bild bahwa mereka berpisah namun tetap menjalin pertemanan.

Michele diketahui membeli beberapa komponen dari pesawat termasuk spoiler, fairing jalur flap, dan katup tangki sehingga dia dapat menghabiskan waktu dengan pesawat saat terpisah, dan juga memiliki model setinggi lima kaki dua inci, yang biasa dia bawa tidur.

Itu termasuk di antara ratusan suvenir pesawat yang dimilikinya. Namun sekarang dia telah menjual 300 di antaranya untuk memberi ruang bagi benda-benda yang berkaitan dengan hasrat barunya. Yakni Abad Pertengahan. "Saya sekarang suka mengenakan baju besi ksatria,” ujarnya.

 

