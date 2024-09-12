Advertisement
HOME NEWS BALI

Pemerintah Tekankan Pentingnya Generasi Muda Sebarkan Nilai-Nilai Revolusi Mental

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |21:16 WIB
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Warsito (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito, mengungkapkan diperlukan peran generasi muda dalam menyebarkan nilai-nilai positif revolusi mental.

Generasi Z, menurutnya penerus kepemimpinan Indonesia yang harus dibekali dengan karakter Pancasila. Terutama mencakup tiga nilai utama revolusi mental yang meliputi Etos Kerja, Integritas, dan Gotong Royong. 

Selain kecerdasan dan literasi teknologi, kata Warsito, generasi muda juga harus memiliki cara pikir dan perilaku yang mencerminkan nilai nilai Pancasila.

"Hal yang membedakan Indonesia dengan negara lain adalah kita dianugerahi dengan nilai toleransi dalam perbedaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita, maka kita berkewajiban untuk memelihara karakter unique ini dalam diri kita masing-masing sebagai identitas bangsa,” ujar Warsito dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/9/2024).

Ia mengungkapkan, Gathering Generasi Digital (GenDi) Revolusi Mental 2024 yang bertempat di Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali diikuti 60 peserta dari kalangan Generasi Z. Mereka berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, pemuda penggerak, generasi berencana BKKBN dan lainnya.

"Peserta kegiatan hari ini harus menjadi agen perubahan yang dapat menyebarkan nilai-nilai positif Revolusi Mental yang tergambar di Desa Penglipuran pada masyarakat luas, terutama melalui media sosial," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
