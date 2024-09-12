Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pelaku Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan Tak Kunjung Ditangkap, Ini Jerit Hati Keluarga Nia Kurnia Sari

Eka Guspriadi , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |16:50 WIB
Pelaku Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan Tak Kunjung Ditangkap, Ini Jerit Hati Keluarga Nia Kurnia Sari
Gadis penjual gorengan tewas dibunuh. (Foto: Dok Keluarga)
A
A
A

PADANG PARIAMAN – Nasib nahas menimpa seorang gadis penjual goreng keliling di daerah Guguk, Kecamatan Dua Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban bernama Nia Kurnia Sari (18) ditemukan tewas setelah hilang selama dua hari.

Keluarga korban berharap tersangka segera ditangkap. Pasalnya sudah empat hari sejak mayat korban ditemukan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka juga berharap tersangka dihukum seberat-beratnya.

Adapun pelaku pembunuhan masih dalam penyelidikan  Polres Padang Pariaman. Polisi sudah memeriksa beberapa saksi, namun belum ada yang ditetapkan tersangka.

Paman korban, Nazarudin yang ditemui dirumah duka berharap kasus perkosaan disertai pembunuhan terhadap keponakannya dapat diungkap oleh pihak kepolisian. Pasalnya, mayat korban sudah ditemukan pada Minggu 8 September 2024 yang lalu. Sebelum ditemukan, korban dinyatakan hilang dua hari sebelumnya pada Jumat/

“Kami selaku keluarga berharap tersangka segera ditangkap dan ditahan seumur hidup atau dihukum mati. Juga kami berharap pelakunya secepatnya ditangkap,” ucap Nazarudin, Kamis (12/9/2024).

Saat ini, Polres Padang Pariaman masih melakukan penyelidikan dan upaya  penangkapan  terhadap tersangka.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190601//penangkapan-RA6J_large.jpg
Kasus Mahasiswi UM Malang Dibunuh, Oknum Anggota Polres Probolinggo Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/18/3188797//mantan_menteri_olahraga_china_gou_zhongwen-QiJd_large.jpeg
Korupsi Rp556 Miliar, Mantan Menteri Olahraga China Divonis Hukuman Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186197//pembunuh_pria_dalam_karung-56JL_large.jpg
Pembunuh Pria dalam Karung di Tangerang Ditangkap, Ini Modusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185602//tugimin_kakek_alvaro_kiano-dnME_large.jpg
Kakek Alvaro Kiano Datangi Polres Jaksel, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184203//pelaku_pembunuhan_di_condet-uH2C_large.jpg
Pelaku Pembunuhan di Condet Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement