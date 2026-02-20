Tangis Ibu ABK Minta Anaknya Dibebaskan dari Tuntutan Hukuman Mati

JAKARTA - Suasana haru menyelimuti pertemuan Nirwana, ibu dari Fandi Ramadhan, dengan Hotman Paris di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (20/2/2026). Fandi merupakan anak buah kapal (ABK) yang diduga terlibat jaringan narkoba internasional dan dituntut hukuman mati.

Isak tangis Nirwana pecah saat memohon kepada semua pihak, khususnya Presiden Prabowo Subianto untuk membantu anaknya agar terbebas dari hukuman mati. Nirwana menjelaskan, Fandi tidak terlibat dan tidak tahu-menahu soal barang yang terdapat di dalam 67 kardus yang ada di kapal adalah narkoba berjenis sabu sekitar dua ton.

“Harapan saya, anak saya mohon dibebaskan, kepada Ibu ketua hakim, kepada bapak jaksa, kepada bapak presiden tolonglah bantu anak saya. Karena anak saya tidak tahu barang itu apa isinya. Kalau dia tahu mana mungkin dia mau ikut,” ungkap Nirwana.

Ia mengaku tidak ikhlas anaknya dituntut hukuman mati karena dia tidak terlibat sama sekali dengan jaringan tersebut. Apalagi posisi anaknya baru berlayar selama tiga hari. Nirwana pun mempertanyakan di mana letak salah anaknya.

“Saya enggak ikhlas anak saya dituntut mati karena dia tidak mengetahui itu barang, tidak terlibat dengan jaringan narkoba sebanyak itu, apalagi dia dengan posisi baru berlayar. Jadi dimana salahnya? Makanya saya gak terima anak saya dialah harapan kami, dialah kebanggaan keluarga, dialah tulang punggung kami,” tambah dia.