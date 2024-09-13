Mengenaskan! Pria Meninggal Kejepit Pintu dalam Posisi Berdiri, Diduga Hendak Mencuri

GUNUNG MAS - Seorang pria meninggal dunia dengan posisi berdiri usai kepalanya kejepit pintu dengan masih menggengam cangkul. Diduga, korban hendak mencuri namun kepalanya kejepit saat hendak masuk.

Peristiwa mengenaskan tersebut pun terekam dalam ebuah video dan menjadi viral di media sosial. Warga Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dibuat gempar atas peristiwa tersebut.



Dalam video Nampak warga setempat tak berani mendekat. Mereka menduga korban adalah pencuri yang tewas usai berusaha masuk ke dalam rumah bekas gedung SMA Negeri 1 Mihing Raya.



"Informasi awal diterima personel Polsek Sepang sekira pukul 06.30 Wita, Kamis 12 September 2024, pagi, dari seorang saksi yang menemukan seorang laki-laki dalam keadaan kepala terjepit di pintu, sudah dalam keadaan meninggal dunia," ujar Kapolres Gunung Mas, AKBP Theodorus Priyo Santosa, Jumat (13/9/2024).





Hasil olah TKP yang dilakukan polisi, ditemukan korban masih menggenggam sebuah cangkul dan gembok pintu dalam keadaan rusak serta grendel bagian bawah masih terkunci sehingga menjepit kepala korban.



Selain itu, di sekitar korban, juga ditemukan satu botol Anggur Malaga yang isinya masih tersisa sekira seperempat botol. Dari hasil visum, dokter tidak ditemukan bekas kekerasan di tubuh korban dan hanya terdapat luka bekas jepitan benda tumpul pada leher korban.