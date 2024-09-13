Dinilai Berpengalaman, Airin Dapat Dukungan dari Komunitas Otomotif Banten

SERANG - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi mendapatkan suntikan dukungan dari sejumlah komunitas klub otomotif yang tergabung dalam Paguyuban Autoclub Banten (ACB), di Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Banten 2024.

Ketua Autoclub Banten, Meldi Anggara Saputra mengatakan, pasangan Airin-Ade menunjukkan dedikasi dan pengabdian untuk masyarakat Banten. Airin telah sukses memajukan Tangerang Selatan sebagai daerah termuda di Banten. Sementara Ade merupakan mantan Bupati Lebak yang bisa membantu menyelesaikan persoalan di Banten bagian selatan.

"Dengan pengalaman dan dedikasi yang telah terbukti, kami yakin bahwa Banten akan semakin maju, khususnya dalam industri otomotif. Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan Ibu Airin dan Pak Ade, Banten akan menjadi pusat pertumbuhan yang kreatif dan inovatif," ungkap Meldi dalam keterangannya, Jumat (13/9/2024).

Meldi mengungkapkan, Autoclub Banten sendiri merupakan paguyuban otomotif yang tediri atas 144 klub. Pihaknya juga mengapresiasi kepada Airin atas perhatian dan dukungan yang luar biasa dalam pelaksanaan Kontes Mobil Banten Auto Culture 2 pada Juli lalu di Kota Serang.

"Sebagai sosok yang dikenal peduli terhadap pengembangan sektor otomotif, Ibu Airin telah memberikan dukungan penuh pada berbagai even kami," jelasnya.