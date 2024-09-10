Tingkatkan Konektivitas Wilayah, Airin-Ade Siap Modernisasi Moda Transportasi Banten



TANGERANG - Pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur Banten, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi berencana meningkatkan konektivitas atar wilayah di Banten, untuk meningkatkan produktivitas sektor ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Salah satunya, melakukan modernisasi moda transportasi di berbagai daerah.

“Konektivitas Banten Terpadu akan memperkecil kesenjangan wilayah perkotaan dan pedesaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang merata. Perlu konektivitas multimoda antar daerah," ujar Airin saat silaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Tangerang, Selasa (10/9/2024).

Airin menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan juga akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik di Banten, seperti akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Dalam paparan Visi dan Misi Airin Ade yang disampaikan kepada awak media, satu program prioritas yang menjadi agenda ke depaan Airin-Ade yakni ‘Memperkuat Konektivitas Simpul Antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan yang Sinergis (Sinkron, Berkelanjutan, dan Strategis).’ Menurut Airin, perlu konektivitas terpadu dan peningkatan integrasi Banten bagian utara dan selatan.

“Banten bagian selatan, Kabupaten Lebak dan Pandeglang punya persoalan infrastruktur, maka kita perbaiki jalan poros desanya. Sementara daerah utara, Tangerang raya dan sekitarnya kita harus buat konektivitas dengan moda transportasi yang terintegrasi,” ujarnya.