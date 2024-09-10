Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tingkatkan Konektivitas Wilayah, Airin-Ade Siap Modernisasi Moda Transportasi Banten

Hambali , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |20:44 WIB
Tingkatkan Konektivitas Wilayah, Airin-Ade Siap Modernisasi Moda Transportasi Banten
Cagub Banten Airin Rachmi Diany (foto: dok ist)
A
A
A


TANGERANG - Pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur Banten, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi berencana meningkatkan konektivitas atar wilayah di Banten, untuk meningkatkan produktivitas sektor ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Salah satunya, melakukan modernisasi moda transportasi di berbagai daerah. 

“Konektivitas Banten Terpadu akan memperkecil kesenjangan wilayah perkotaan dan pedesaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang merata. Perlu konektivitas multimoda antar daerah," ujar Airin saat silaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Tangerang, Selasa (10/9/2024).

Airin menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan juga akan memudahkan masyarakat dalam mengakses  layanan publik di Banten, seperti akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Dalam paparan Visi dan Misi Airin Ade yang disampaikan kepada awak media, satu program prioritas yang menjadi agenda ke depaan  Airin-Ade yakni ‘Memperkuat Konektivitas Simpul Antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan yang Sinergis (Sinkron, Berkelanjutan, dan Strategis).’ Menurut Airin, perlu konektivitas terpadu dan peningkatan integrasi Banten bagian utara dan selatan. 

“Banten bagian selatan, Kabupaten Lebak dan Pandeglang punya persoalan infrastruktur, maka kita perbaiki jalan poros desanya. Sementara daerah utara, Tangerang raya dan sekitarnya kita harus buat konektivitas dengan moda transportasi yang terintegrasi,” ujarnya. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/338/3135975//pmi_tangsel-Ut45_large.JPG
Airin Rachmi Diany Kembali Pimpin PMI Tangsel Periode 2025-2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3132994//hari_kartini-yDKk_large.jpg
Airin: Perempuan Kini Berada di Garis Depan Transformasi Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/340/3094241//airin_rachmi_diany-PgdE_large.jpg
Airin-Ade Putuskan Tak Gugat Pilkada Banten ke MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/340/3092142//deddy_sitorus-aDuJ_large.jpg
Airin Unggul di Survei Kalah di Quick Count Pilkada Banten 2024, PDIP: Keajaiban Dunia Kedelapan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/338/3090048//calon_gubernur_banten_airin_rachmi_diany-gXP9_large.jpeg
Usai Nyoblos, Airin Doakan 100 Hari Kinerja Presiden Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/340/3089996//airin_mengaku_iri_prabowo_dukung_andra_soni-6jCf_large.jpg
Prabowo Dukung Andra-Dimyati, Airin: Saya Paham Beliau Ketum Gerindra
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement