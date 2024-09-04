Dongkrak Potensi Daerah, Airin-Ade Bakal Bangun Jalan Poros Desa di Banten Selatan

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany dan Calon Wakil Gubernur Ade Sumardi akan mendorong pembangunan jalan poros desa guna meningkatkan ekonomi masyarakat selatan Banten. Sebab, kawasan tersebut memiliki sumber daya alam yang sangat potensial.

Kawasan tersebut misalnya ada di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Dengan potensi yang ada, tentunya bisa memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

"Alhamdulillah. Dari hasil kunjungan saya di banyak desa Pandeglang, Lebak. Saya melihat ragam potensi ekonomi, budaya, sumber daya alam yang memungkinkan untuk dikembangkan. Saya yakin akan berdampak positif bagi masyarakat di sana," ujar Airin dalam keterangannya, Rabu (4/9/2024).

Airin melihat potensi sumber daya alam dan budaya yang ada di Lebak dan Pandeglang bisa menjadi magnet di sektor pariwisata. Namun diakuinya, salah satu yang menghambat adalah infrastruktur yang kurang memadai. Ia pun menegaskan, bahwa poros jalan desa harus menjadi prioritas pembangunan Banten ke depan.

Data yang dikantonginya, ada kondisi jalan mantap Kabupaten Pandeglang sekitar 68,51 persen dan Lebak 70,35 persen. Untuk kondisi jalan mantap kewenangan Provinsi Banten hampir tuntas 91,45 persen. Ia perkirakan butuh anggaran Rp200 miliar untuk memperbaiki jalan poros desa.

“Perlu kebersamaan untuk memperbaiki persoalan jalan di daerah Kabupaten Lebak dan Pandeglang, terutama jalan poros desa,” katannya.

Program pemerataan infrastruktur dan wajah baru Banten (Pijar) Banten, kata Airin, diharapkan meningkatkan jalan hingga jalur poros desa. Ditambah dengan adanya konektivitas transportasi berbasi jalan, rel, pelabuhan, dan bandara yang merata.

“Kami berharap gagasan dan misi Kami yakni Pembangunan Infrastruktur Jalan, Poros Desa khususnya di wilayah Selama Banten dapat dilakukan," katanya.