Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dongkrak Potensi Daerah, Airin-Ade Bakal Bangun Jalan Poros Desa di Banten Selatan

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |21:48 WIB
Dongkrak Potensi Daerah, Airin-Ade Bakal Bangun Jalan Poros Desa di Banten Selatan
Bacagub Banten Airin Rachmi Diany (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany dan Calon Wakil Gubernur Ade Sumardi akan mendorong pembangunan jalan poros desa guna meningkatkan ekonomi masyarakat selatan Banten. Sebab, kawasan tersebut memiliki sumber daya alam yang sangat potensial.

Kawasan tersebut misalnya ada di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Dengan potensi yang ada, tentunya bisa memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

"Alhamdulillah. Dari hasil kunjungan saya di banyak desa Pandeglang, Lebak. Saya melihat ragam potensi ekonomi, budaya, sumber daya alam yang memungkinkan untuk dikembangkan. Saya yakin akan berdampak positif bagi masyarakat di sana," ujar Airin dalam keterangannya, Rabu (4/9/2024).

Airin melihat potensi sumber daya alam dan budaya yang ada di Lebak dan Pandeglang bisa menjadi magnet di sektor pariwisata. Namun diakuinya, salah satu yang menghambat adalah infrastruktur yang kurang memadai. Ia pun menegaskan, bahwa poros jalan desa harus menjadi prioritas pembangunan Banten ke depan. 

Data yang dikantonginya, ada kondisi jalan mantap Kabupaten Pandeglang sekitar 68,51 persen dan Lebak 70,35 persen. Untuk kondisi jalan mantap kewenangan Provinsi Banten hampir tuntas 91,45 persen. Ia perkirakan butuh anggaran Rp200 miliar untuk memperbaiki jalan poros desa. 

“Perlu kebersamaan untuk memperbaiki persoalan jalan di daerah Kabupaten Lebak dan Pandeglang, terutama jalan poros desa,” katannya.

Program pemerataan infrastruktur dan wajah baru Banten (Pijar) Banten, kata Airin, diharapkan meningkatkan jalan hingga jalur poros desa. Ditambah dengan adanya konektivitas transportasi berbasi jalan, rel, pelabuhan, dan bandara yang merata. 

 “Kami berharap  gagasan  dan misi Kami yakni Pembangunan Infrastruktur Jalan, Poros Desa khususnya di wilayah Selama Banten dapat  dilakukan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement