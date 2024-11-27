Prabowo Dukung Andra-Dimyati, Airin: Saya Paham Beliau Ketum Gerindra

JAKARTA - Calon Gubernur Banten 2024 Airin Rachmi Diany mengaku sedikit iri Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung secara terbuka kepada Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024 Nomor Urut 2, Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

"Sampai hari ini, iri ada, Enggak ada juga. Jadi bingung juga jawabnya kayak gimama ya," ujar Airin usai mencoblos di TPS 015 Pakulonan, Kota Tangerang Selatan, Rabu (27/11/2024).

Kendati demikian, Airin memahami dukungan itu diberikan Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. "Tetapi yang pasti, saya memahami beliau sebagai Ketum Partai Gerindra, dan tentu kita akan memahami," ucapnya.

Airin pun meyakini warga Banten punya pilihan masing-masing yang sesuai hati nuraninya. "Saya meyakini masyarakat Banten memiliki pilihannya masing-masing sesuai hati nuraninya masing-masing," tutur Airin

Lebih lanjut, Airin bersyukur dirinya telah berhasil mengantarkan Prabowo menjadi Presiden 2024. Ia pun berdoa agar Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa bekerja optimal dalam 100 hari kerja pertama.

"Apalagi baru pulang dari luar negeri, membawa oleh-oleh yang luar biasa untuk Indonesia, Mas Gibran dengan kiprahnya terus turun ke lapangan. Tentu kita doakan beliau-beliau sebagai pemimpin bangsa akan terus memberikan hal yang terbaik untuk Indonesia dengan kondisi saat ini," kata Airin.

"Memang perlu konsentrasi yang luar biasa. Kita doakan beliau sehat semuanya dan juga bisa memimpin Indonesia lebih baik lagi," tandasnya.