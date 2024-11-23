Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Prabowo Dukung Andra Soni: Saya Percaya Akan Bekerja Keras untuk Kesejahteraan Rakyat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |11:53 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni dan Dimyati di Pilkada 2024.

Dukungan itu disampaikan Prabowo dalam sebuah video bersama Andra Soni. Nampak Prabowo dan Andra Soni kompak menggunakan kemeja putih serta celana hitam.

Dalam membuka pernyataannya, Prabowo menyatakan, dirinya percaya kepada Andra Soni bisa bekerja keras untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Benten jika diberikan amanah sebagai Gubernur nantinya.

“Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto, saya percaya saudara Andra Soni akan bekerja keras dan akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Banten,” ujar Prabowo dalam sebuah video yang dikutip, Sabtu (23/11/2024).

Tak cuma itu, Prabowo meyakini jika Andra Soni bakal membawa kehidupan masyarakat Banten semakin lebih maju lagi dibanding sekarang.

