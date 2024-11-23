Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Prabowo Tinggalkan Inggris, Lanjut Terbang ke Abu Dhabi UEA

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |10:27 WIB
Prabowo Tinggalkan Inggris, Lanjut Terbang ke Abu Dhabi UEA
Presiden Prabowo tinggalkan Prabowo Subianto (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninggalkan hotel tempatnya menginap di Whitehall, Kota London, Inggris, pada Jumat (22/11/2024) malam. Prabowo selanjutnya melanjutkan lawatan dengan terbang ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). 

Dari video yang diterima iNews Media Group, Prabowo tampak meninggalkan Whitehall dengan menggunakan mobil Mercedes Maybach S-Class berwarna putih.

Prabowo sebelumnya mengatakan bahwa kunjungannya ke Abu Dhabi akan membicarakan banyak hal terutama sebagai dua negara sahabat yang dekat.

“Ya antara dua negara sahabat yang sangat dekat ya pasti, banyak yang dibahas,” kata Prabowo.

“Saya diterima di Abu Dhabi tanggal 23 (November), langsung pulang,” tambahnya.  

Diketahui, Prabowo memulai lawatannya ke luar negeri sejak 8 November 2024. Dia memulai kunjungannya ke China untuk memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping. Setelahnya ia ke Amerika Serikat (AS) menemui Presiden Joe Biden.

Selanjutnya, dia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil. Kemudian ke Inggris menemui Raja Charles III hingga Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner.

(Angkasa Yudhistira)

      
