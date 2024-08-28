Dikerubungi Massa saat Daftar ke KPU Banten, Airin: Awas Kejepit

SERANG – Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi mendatangi kantor KPU Provinsi Banten, di Jalan Syekh Nawawi, Cipocok, Serang, Rabu (28/08/24). Rombongan Airin-Ade tiba di KPU Banten sekira pukul 15.00 WIB. Berkebaya corak hijau dan kuning, mantan wali Kota Tangsel itu disambut beragam atraksi seni dan budaya khas Banten.

Massa pendukung memadati seluruh akses masuk dari jalan utama hingga ke depan Kantor KPU Banten yang berjarak sekira 500 meter. Mereka antusias mengelu-elukan sosok ‘Ratu Banten’ dari Trah Rau itu.

Saat mendekari gerbang masuk, Airin sempat was-was akibat padatnya himpitan massa. Secara refleks dia pun meminta dengan ramah agar massa tak terlalu rapat berkerumun.

"Awas kejepit," ucap Airin sembari tersenyum kecil

Dalam rombongan itu nampak Ketua DPD Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah dan jajaran pengurus Partai Golkar serta sejumlah partai pengusung.