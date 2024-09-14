Gagal Curi Sepeda Motor, Pria Bersenpi di Lampung Jadi Bulan-bulanan Warga

LAMPUNG - Seorang pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) bersenjata api di Bandarlampung ditangkap polisi. Sebelum diamankan, pelaku sempat jadi bulan-bulanan warga. Peristiwa penangkapan pelaku ini terjadi di wilayah Jalan Pramuka, Rajabasa, Bandarlampung pada Sabtu (14/9/2024) pukul 08.30 WIB.

Berdasarkan foto yang diterima, wajah pelaku mengalami luka lebam akibat dihajar warga. Selain itu, tampak juga satu unit senjata api rakitan jenis revolver serta 3 amunisi yang telah diamankan.

Polisi juga menemukan barang bukti lainnya yakni beberapa kunci letter T yang digunakan pelaku untuk mencuri sepeda motor.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kapolsek Kemiling Iptu Sutomo membenarkannya. Pelaku ditangkap warga yang telah berkoordinasi dengan pihak Ditlantas Polda Lampung.

"Benar, tadi pagi telah diamankan seorang pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Pramuka tepatnya di depan Kantor Ditlantas Polda Lampung," ujar Sutomo.