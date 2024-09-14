Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gagal Curi Sepeda Motor, Pria Bersenpi di Lampung Jadi Bulan-bulanan Warga

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |20:56 WIB
Gagal Curi Sepeda Motor, Pria Bersenpi di Lampung Jadi Bulan-bulanan Warga
Pelaku curanmor dihajar warga. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

LAMPUNG - Seorang pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) bersenjata api di Bandarlampung ditangkap polisi. Sebelum diamankan, pelaku sempat jadi bulan-bulanan warga. Peristiwa penangkapan pelaku ini terjadi di wilayah Jalan Pramuka, Rajabasa, Bandarlampung pada Sabtu (14/9/2024) pukul 08.30 WIB.

Berdasarkan foto yang diterima, wajah pelaku mengalami luka lebam akibat dihajar warga. Selain itu, tampak juga satu unit senjata api rakitan jenis revolver serta 3 amunisi yang telah diamankan.

Polisi juga menemukan barang bukti lainnya yakni beberapa kunci letter T yang digunakan pelaku untuk mencuri sepeda motor. 

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kapolsek Kemiling Iptu Sutomo membenarkannya. Pelaku ditangkap warga yang telah berkoordinasi dengan pihak Ditlantas Polda Lampung. 

"Benar, tadi pagi telah diamankan seorang pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Pramuka tepatnya di depan Kantor Ditlantas Polda Lampung," ujar Sutomo. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458//maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177093//pria_bawa_senpi_rakitan_di_rs_sumber_waras-JX7O_large.jpg
Polisi Tangkap Pria Bersenpi Rakitan di RS Sumber Waras, Dalihnya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176304//pelaku_curanmor-yRJo_large.jpg
Pelaku Curanmor di Setiabudi Tertangkap, Korban Lacak Sendiri Lewat GPS!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824//maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171227//pencurian-iaKC_large.jpg
Tantang Warga dengan Golok, Maling Vespa Bernasib Tragis Usai Dikeroyok Massa di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045//maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement