Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maling Motor Nekat Todong Senpi ke Warga Kebayoran Lama, Aksi Terekam CCTV

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |16:19 WIB
Maling Motor Nekat Todong Senpi ke Warga Kebayoran Lama, Aksi Terekam CCTV
Maling motor todong warga pakai senpi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terjadi di kawasan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Jumat (26/12/2025). 

Aksi tersebut terekam kamera CCTV. Beruntung, meski pelaku membawa benda yang diduga senjata api, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Ketua RT setempat, Mariam, mengatakan peristiwa dugaan pencurian dengan pelaku membawa benda diduga senjata api itu terjadi saat kondisi lingkungan sedang sepi. Pelaku berhasil menggasak sepeda motor milik warga di kawasan Grogol Utara.

"Awalnya jam 7 pagi. Keadaan di sini memang sepi. Biasanya kami nongkrong di sini, cuma waktu itu lagi pada di atas, jadi sepi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, terdapat dua orang terduga pelaku yang masuk ke area rumah korban. Satu pelaku berjaga di dekat jendela, sementara satu lainnya merusak kunci sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah.

"Memang terdengar suara ‘misi paket, misi paket’. Pas saya lihat, dia sudah masuk ke rumah nomor 45," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
senpi Curanmor Pencurian Motor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179337//pencurian_motor-MvXS_large.jpg
Pria Ini Nekat Curi Motor Kekasih saat Tidur Bareng di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045//maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880//maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/340/3163549//motor_hendak_dicuri_tersangkut_di_tembok-vGsQ_large.png
Kocak! Motor Tersangkut di Tembok Usai Dicoba Dicuri Maling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/519/3163546//penangkapan_penadah-eKGT_large.jpg
Nyamar Jadi Pengemudi Ojol, Polisi Tangkap Penadah Puluhan Motor Curian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/519/3163543//pencuri_motor-5Dfv_large.jpg
Sempat Acungkan Celurit, Maling Motor Ini Babak Belur Dihakimi Massa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement