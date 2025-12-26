Maling Motor Nekat Todong Senpi ke Warga Kebayoran Lama, Aksi Terekam CCTV

JAKARTA - Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terjadi di kawasan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Jumat (26/12/2025).

Aksi tersebut terekam kamera CCTV. Beruntung, meski pelaku membawa benda yang diduga senjata api, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Ketua RT setempat, Mariam, mengatakan peristiwa dugaan pencurian dengan pelaku membawa benda diduga senjata api itu terjadi saat kondisi lingkungan sedang sepi. Pelaku berhasil menggasak sepeda motor milik warga di kawasan Grogol Utara.

"Awalnya jam 7 pagi. Keadaan di sini memang sepi. Biasanya kami nongkrong di sini, cuma waktu itu lagi pada di atas, jadi sepi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, terdapat dua orang terduga pelaku yang masuk ke area rumah korban. Satu pelaku berjaga di dekat jendela, sementara satu lainnya merusak kunci sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah.

"Memang terdengar suara ‘misi paket, misi paket’. Pas saya lihat, dia sudah masuk ke rumah nomor 45," tuturnya.