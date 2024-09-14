BMKG Catat 329 Gempa Susulan Terjadi di Gunungkidul Yogyakarta

JAKARTA - BMKG mencatat 329 gempa susulan melanda Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Sabtu (14/9/2024) pukul 06.00 WIB. Gempa susulan tersebut terhitung sejak gempa dengan magnitudo 5,8 pada Senin 26 Agustus 2024 pukul 19.57 WIB.

"Hasil monitoring BMKG menunjukkan gempa bumi ini merupakan bagian rangkaian gempa bumi Gunungkidul M5,8 yang terjadi pada hari Senin, 26 Agustus 2024 pukul 19.57.42 WIB dan telah tercatat adanya 329 kali gempabumi susulan (aftershock)," ujar Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsumani Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Daryono.

Gempa susula terakhir terjadi pada pukul 00.19 WIB dini hari tadi dengan dengan magnitudo 4,9. "Episenter gempabumi terletak pada koordinat 9.15° LS; 110.40° BT tepatnya di laut pada jarak 130 km arah BaratDaya Gunungkidul, DIY dengan kedalaman 5 Km," tuturnya.

Dia menambahkan, guncangan gempa bumi tersebut dirasakan di daerah Pacitan, Wonogiri, Sukoharjo II-III MMI, malahan getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang, dan terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

Namun, hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut.

(Salman Mardira)