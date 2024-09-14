Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

WNI Korban TPPO di Kamboja Tewas, Jenazah Korban Dipulangkan ke Sukabumi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |03:00 WIB
WNI Korban TPPO di Kamboja Tewas, Jenazah Korban Dipulangkan ke Sukabumi
Jenazah korban TPPO di Kamboja tiba di rumah duka (foto: Okezone/Dharmawan)
A
A
A

SUKABUMI - Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja dikabarkan meninggal dunia. Pihak keluarga menerima kabar duka tersebut dari pihak perusahaan melalui sambungan telepon.

Korban yang bernama Syamsul Diana Ahmad (30) warga Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi tersebut, tiba di rumah duka pada Jumat (13/9/2024) sekira pukul 19.00 WIB menggunakan ambulans milik Pemerintah Desa.

Jenazah korban yang diterbangkan dari Kamboja dengan menggunakan cargo milik Thai Airways, tiba di Bandara Soekarno Hatta lalu dijemput oleh pihak Kepolisian yang diwakilkan Babinkamtibmas dan Kepala Desa Parungseah serta pihak keluarga.

Kepala Desa Parungseah, Muhammad Munir mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatkan dari pihak keluarga, awalnya korban meminta ijin untuk berangkat kerja ke Singapura. Setelah mengurus paspor, korban lalu pergi ke bandara untuk terbang bekerja ke luar negeri.

"Almarhum ditelepon oleh yang mengajaknya bekerja, bahwa ditunggu di bandara untuk keberangkatan, setelah tiba di negara tujuan, ternyata beliau bukan di Singapura melainkan di Kamboja," ujar Munir kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (13/9/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Korban TPPO Sukabumi Kamboja TPPO
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184953//tppo-stY5_large.jpg
Wamen Dzulfikar Ungkap Peran Strategis Polisi di KP2MI Berantas TPPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184938//kiper_bandung-NPYu_large.jpg
Kiper Bandung Rizki Nur Fadhilah Bukan Korban TPPO di Kamboja, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482//simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184444//appi_mendesak_pemerintah_ri_turun_tangan_mengusut_tuntas_kasus_dugaan_tppo_yang_dialami_rizki_nur_fadhilah-1tF5_large.jpg
Pesepakbola Indonesia Rizki Nur Fadhilah Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja, APPI Desak Pemerintah Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178352//kasus_kematian_terapis_muda-Zv9H_large.jpg
Kakak Korban Terapis di Pasar Minggu Cabut Laporan, Polisi: Kasus Masih Diselidiki!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178311//kematian_terapis_muda_di_pasar_minggu-Up0v_large.jpg
Kasus Terapis Tewas di Pasar Minggu, Polisi Periksa 20 Saksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement