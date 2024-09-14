Jatuh ke Laut saat Mencari Ikan, Nelayan Ditemukan Tewas di Perairan Belawan

MEDAN - Seorang nelayan bernama Junaidi (33), warga Lorong Bahagia, Kecamatan Belawan I, Kota Medan, Sumatra Utara, ditemukan tewas di perairan Belawan, Jumat (13/9/2024).

Jasad Junaidi berhasil ditemukan setelah sebelumnya dilaporkan hilang akibat terjatuh ke laut dari kapal kayu yang ditumpanginya pada Kamis, 12 September 2024 kemarin.

Kepala Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) Medan, Mustari mengatakan, jasad korban ditemukan sekitar pukul 9 pagi tadi. Jasad tersebut ditemukan di Bouy 9 Belawan, sekitar 1,7 nautical mile (NM) dari lokasi awal korban dilaporkan terjatuh ke laut.

"Setelah kita melakukan pencarian penyisiran menggunakan perahu LCR mulai dari lokasi awal korban terjatuh menuju luar perairan Belawan, akhirnya korban kita temukan dalam kondisi sudah meninggal dunia sekitar jam 9 pagi tadi," kata Mustari.

Mustari menjelaskan, korban Junaidi awalnya berangkat untuk mencari ikan bersama temannya di sekitar lokasi perairan Belawan. Mereka menuju lokasi dengan menumpang kapal kayu.