HOME NEWS SULSEL

Cari Ikan di Perairan Pulau Lumu-lumu, Nelayan Pangkep Hilang

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |00:30 WIB
Cari Ikan di Perairan Pulau Lumu-lumu, Nelayan Pangkep Hilang
Tim SAR saat mencari nelayan Pangkep yang hilang (foto: dok ist)
A
A
A

MAKASSAR - Nasib nahas dialami seorang nelayan Pangkep, dia hilang saat mencari ikan di perairan Pulau Lumu-lumu Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (11/9/2024). 

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar, Muh Arif Anwar yang menerima informasi ini, Kamis (12/9/2024) pagi langsung  menerjunkan tim rescue untuk melakukan pencarian.

"Pagi ini tim SAR gabungan menuju perairan Pulau Lumu lumu guna melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian," kata Arif Anwar, Kamis (12/9/2024).

Arif menyebutkan, nelayan nahas itu bernama Wandi (23), dia dikabarkan terjatuh dari perahunya dan hilang saat mencari ikan di perairan Pulau Lumu lumu Kabupaten Pangkep.

 

Halaman:
1 2
      
