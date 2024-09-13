Cari Ikan di Perairan Pulau Lumu-lumu, Nelayan Pangkep Hilang

Tim SAR saat mencari nelayan Pangkep yang hilang (foto: dok ist)

MAKASSAR - Nasib nahas dialami seorang nelayan Pangkep, dia hilang saat mencari ikan di perairan Pulau Lumu-lumu Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (11/9/2024).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar, Muh Arif Anwar yang menerima informasi ini, Kamis (12/9/2024) pagi langsung menerjunkan tim rescue untuk melakukan pencarian.

"Pagi ini tim SAR gabungan menuju perairan Pulau Lumu lumu guna melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian," kata Arif Anwar, Kamis (12/9/2024).

Arif menyebutkan, nelayan nahas itu bernama Wandi (23), dia dikabarkan terjatuh dari perahunya dan hilang saat mencari ikan di perairan Pulau Lumu lumu Kabupaten Pangkep.