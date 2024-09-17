Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cerita Orangtua Korban Bus Terbalik, Biasanya Shalom tapi Sekarang Bilang Selamat Tinggal

Subhan Sabu , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |21:33 WIB
Cerita Orangtua Korban Bus Terbalik, Biasanya Shalom tapi Sekarang Bilang Selamat Tinggal
Cerita orangtua korban bus terbalik, biasanya shalom tapi sekarang bilang selamat tinggal (Foto : Okezone.com)
A
A
A

MANADO - Ada hal yang tidak biasa yang dilakukan Aprilio Lele sebelum berangkat ke sekolah. Diketahui Aprilio yang masih berusia 6,5 tahun, merupakan salah satu korban bus terbalik, setiap berangkat sekolah selalu mengucapkan Shalom kepada kedua orangtuanya.

Namun di hari itu, anak bungsu dari empat bersaudara dan masih duduk di bangku kelas 1 SD itu malah mengucapkan selamat tinggal.

"Ade (pangglian orangtua pada Aprilio) itu, sifatnya biasanya mengucapkan pagi, Shalom, tapi tadi ketika dijemput bus, ketika naik di bus, katanya Mami, sudah mau ke sekolah, dada. Selamat tinggal. Tidak biasanya, baru tadi," kata Oldi Lele, Ayah korban, Selasa (17/9/2024).

Sebagai orangtua, Oldi mengaku sedih, pikiran campur aduk, namun Istrinya lebih sedih lagi daripada dirinya. Namun dia berusaha tetap tegar.

"Sedih, secara kondisi saya sedih, tapi bukan kuat, semua hal ini tidak kami inginkan, tidak kami sukai, tapi mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi," tutur Oldi.

Diketahui, Aprilio Lele merupakan salah satu dari dua orang korban meninggal dalam insiden kecelakaan tunggal terbaliknya bus sekolah yang membawa 9 anak SD di jalan masuk Perumahan GPI, Kelurahan Buha, Lingkungan III, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, sekitar pukul 07.15 Wita.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/624/3191663//siswa-4Bp3_large.jpg
Kemampuan Bahasa Inggris Masih Jadi Persoalan Siswa Siswi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191525//kapolrestabes_semarang_kombes_syahduddi-DIqC_large.jpg
Breaking News! 16 Penumpang Tewas di Tol Krapyak, Sopir Bus Cahaya Trans Resmi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191272//kapolda_jawa_tengah_irjen_pol_ribut_hari_wibowo-Tfgo_large.jpg
Kecelakaan Bus Tol Krapyak Semarang, Polda Jateng Dirikan Posko DVI di RS Kariadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191268//kecelakaan_bus_di_exit_tol_krapyak_semarang-RBvy_large.jpg
Ini Identitas Korban Tewas dan Luka dalam Kecelakaan Bus di Tol Krapyak Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191265//kapolda_jawa_tengah_irjen_pol_ribut_hari_wibowo-laYt_large.jpg
Sopir Bus yang Kecelakaan di Tol Krapyak Ternyata Sopir Cadangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191227//petugas_evakuasi_korban_kecelakaan_di_tol_krapyak_semarang-KvSV_large.jpg
Ini Penampakan Evakuasi Korban Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement