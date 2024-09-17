Advertisement
HOME NEWS JATIM

Al-Azhar Mesir Rencanakan Sistem Pembelajaran Hybrid untuk Warga Indonesia

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |06:29 WIB
Al-Azhar Mesir Rencanakan Sistem Pembelajaran Hybrid untuk Warga Indonesia
Al Azhar Mesir rencanakan sistem pembelajaran hybrid untuk warga Indonesia (Foto : Isitmewa)
A
A
A

JAKARTA - Rektor Universitas Al-Azhar Mesir Dr Salamah Dawud menawarkan kerjasama pembelajaran Bahasa Arab yang dilaksanakan secara daring dan bersertifikat. Hal tersebut disampaikannya saat bertemu dengan Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim di Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto, Sabtu 14 September 2024

Bahkan Rektor Al-Azhar juga menawarkan konsep studi hybrid di Al-Azhar dengan mekanisme pembelajaran dilakukan secara daring selama 2 tahun dan pembelajaran luring selama 2 tahun. 

“Dengan mekanisme pembelajaran hybrid, mahasiswa tetap mendapatkan ijazah resmi dari Al-Azhar layaknya mahasiswa yang belajar di sana,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (17/9/2024).

Dalam kesempatannya, Salamah Dawood juga mengapresiasi Pesantren Amanatul Ummah yang selaras dengan visi misi Al-Azhar Mesir. “Tradisi pesantren di Indonesia sudah selaras dengan visi dan ajaran Al-Azhar yang mengedepankan kedalaman ilmu pengetahuan keislaman, khususnya di Pesantren Amanatul Ummah,” kata Salamah Dawud.

Salah satunya, para santri mampu menghafal berbagai teori dalam buku-buku klasik Islam, seperti dalam penguasaan Bahasa Arab di mana santri diharuskan mempelajari kitab syarah Ibnu Aqil.

“⁠Kedalaman penguasaan materi para santri di pesantren Indonesia terbukti dengan hafal sejumlah matan kitab dan teori-teori lainnya seperti teori ilmu bahasa,” ucap Salamah Dawud.

Menurut dia, penguasaan Bahasa Arab bagi santri sangat penting karena membuka wacana keilmuan yang tersimpan dalam buku-buku Islam klasik. “Kebutuhan terhadap penguasaan Bahasa Arab dari bagi santri yang belajar di pesantren sangat bagus untuk mendalami khazanah keilmuan Islam,” tuturnya.

Terlebih, lanjut dia, santri tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik saja, tetapi juga mendapat pendidikan akhlak dan moralitas yang baik. “Nilai moralitas dalam diri santri adalah modal dasar dalam proses pendidikan ke jenjang lebih tinggi,” ucapnya.

Sementara itu, Pengasuh PP Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim mengapresiasi tawaran Dr Salamah Dawood tersebut dan berjanji segera menindaklanjutinya.

“Kami sangat mengapresiasi tawaran dari Rektor Dr Salamah Dawood mengenai pembelajaran Bahasa Arab dan sistem pengajaran hybrid di Al-Azhar,” ucap KH Asep yang merupakan cucu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan Pahlawan Nasional, KH Abdul Chalim.

 

