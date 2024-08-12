Sitti Rohmi: Pondok Pesantren Memiliki Fungsi dan Dampak Strategis dalam Pembangunan

LOMBOK - Calon Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah bersilaturrahim ke sejumlah pondok pesantren di Lombok Timur. Di depan santri dan para jamaah, Sitti Rohmi menegaskan pasangan Rohmi - Firin berjanji akan fokus terhadap pemenuhan kebutuhan dasar termasuk memajukan sektor pendidikan dan kesehatan.

Sitti Rohmi juga mengungkapkan bahwa pondok pesantren (ponpes) harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai mitra pembangunan.

"Ponpes memiliki fungsi, dampak yang sangat strategis dalam pembangunan pendidikan, ponpes tak bisa tinggalkan, harus kita perhatikan, kualitas ponpes harus bagus, agar bisa terus berkontribusi bagi masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Sitti Rohmi mengungkapkan, program kerja Rohmi-Firin akan fokus ke kebutuhan mendasar masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan.

"Nanti kita screening untuk mereka bisa sekolah, kalau yang sudah putus sekolah kita giring ikut kejar paket, agar pendidikannya tidak terputus, masa depannya tidak terputus," katanya.

"Begitu juga untuk akses kesehatan, bagaimana agar seluruh masyarakat dapat akses yang baik, masyarakat NTB tercover BPJS 100 Persen, tak hanya hitam di atas putih, tapi benar benar real masyarakat NTB dapat akses kesehatan yang baik," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)