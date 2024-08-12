Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sitti Rohmi: Pondok Pesantren Memiliki Fungsi dan Dampak Strategis dalam Pembangunan

Ramli Nurawang , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |20:05 WIB
Sitti Rohmi: Pondok Pesantren Memiliki Fungsi dan Dampak Strategis dalam Pembangunan
Sitti Rohmi di Pringgabaya
A
A
A

LOMBOK - Calon Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah bersilaturrahim ke sejumlah pondok pesantren di Lombok Timur. Di depan santri dan para jamaah, Sitti Rohmi menegaskan pasangan Rohmi - Firin berjanji akan fokus terhadap pemenuhan kebutuhan dasar termasuk memajukan sektor pendidikan dan kesehatan.

Sitti Rohmi juga mengungkapkan bahwa pondok pesantren (ponpes) harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai mitra pembangunan.

"Ponpes memiliki fungsi, dampak yang sangat strategis dalam pembangunan pendidikan, ponpes tak bisa tinggalkan, harus kita perhatikan, kualitas ponpes harus bagus, agar bisa terus berkontribusi bagi masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Sitti Rohmi mengungkapkan, program kerja Rohmi-Firin akan fokus ke kebutuhan mendasar masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan.

"Nanti kita screening untuk mereka bisa sekolah, kalau yang sudah putus sekolah kita giring ikut kejar paket, agar pendidikannya tidak terputus, masa depannya tidak terputus," katanya.

"Begitu juga untuk akses kesehatan, bagaimana agar seluruh masyarakat dapat akses yang baik, masyarakat NTB tercover BPJS 100 Persen, tak hanya hitam di atas putih, tapi benar benar real masyarakat NTB dapat akses kesehatan yang baik," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement