Pengasuh Ponpes Assyakur Pringgabaya: Sitti Rohmi Mengetahui Kebutuhan Masyarakat Bawah

LOMBOK - Pengasuh Ponpes Assyakur Pringgabaya, Ustadz Muhammad Lutfi berharap jika Rohmi-Firin diamanahkan memimpin NTB, tetap fokus memajukan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia.

"Kami optimis Rohmi-Firin akan memenangkan kontestasi pada Pilkada NTB 2024. Beliau sangat antusias memperjuangkan pendidikan dan kesehatan, beliau lebih mengetahui kebutuhan masyarakat bawah, bagaimana pendidikan ini harus berkeadilan," kata Pengasuh Ponpes Assyakur Pringgabaya, Ustadz Muhammad Lutfi.

Diketahui, Calon Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah bersilaturrahim ke sejumlah pondok pesantren di Lombok Timur. Di depan santri dan para jamaah, Sitti Rohmi menegaskan pasangan Rohmi - Firin berjanji akan fokus terhadap pemenuhan kebutuhan dasar termasuk memajukan sektor pendidikan dan kesehatan.

Sitti Rohmi saat di lokasi menjadi rebutan emak emak di Pondok Pesantren Assyakur Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Senin siang.

Mereka rela berdesakan demi bisa bersalaman dan berfoto bersama calon gubernur idolanya.

Kehadiran Sitti Rohmi didamping calon wakil bupati Lombok Timur Abdul Wahid yang sama sama diusung Partai Perindo ini bersilaturrahim sekaligus mengukuhkan ratusan relawan.

(Khafid Mardiyansyah)