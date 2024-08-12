Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Berkunjung ke Ponpes di Pringgabaya, Sitti Rohmi Jadi Rebutan Foto Emak-Emak

Ramli Nurawang , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |19:36 WIB
Berkunjung ke Ponpes di Pringgabaya, Sitti Rohmi Jadi Rebutan Foto Emak-Emak
Sitti Rohmi di Pringgabaya
LOMBOK - Calon Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah menjadi rebutan emak emak di Pondok Pesantren Assyakur Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Senin siang.

Mereka rela berdesakan demi bisa bersalaman dan berfoto bersama calon gubernur idolanya.

Kehadiran Sitti Rohmi didamping calon wakil bupati Lombok Timur Abdul Wahid yang sama sama diusung Partai Perindo ini bersilaturrahim sekaligus mengukuhkan ratusan relawan.

Warga berharap jika Rohmi-Firin diamanahkan memimpin NTB, tetap fokus memajukan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia.

"Kami optimis Rohmi-Firin akan memenangkan kontestasi pada Pilkada NTB 2024. Beliau sangat antusias memperjuangkan pendidikan dan kesehatan, beliau lebih mengetahui kebutuhan masyarakat bawah, bagaimana pendidikan ini harus berkeadilan," kata Pengasuh Ponpes Assyakur Pringgabaya, Ustadz Muhammad Lutfi

(Khafid Mardiyansyah)

      
