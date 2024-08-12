Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Memajukan UMKM Jadi Harapan Warga ke Cagub NTB Sitti Rohmi Djalilah

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |10:16 WIB
Memajukan UMKM Jadi Harapan Warga ke Cagub NTB Sitti Rohmi Djalilah
Cagub NTB Sitti Rohmi Djalillah ajak warga berolahraga (Foto: MPI)
A
A
A

MATARAM - Warga menyampaikan harapannya kepada Cagub Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah yang berpasangan dengan Cawagub W Musyafirin (Rohmi-Firin) bisa membuat perubahan. Salah satunya adalah memajukan UMKM.

Harapan tersebut diketahui ketika Sitti Rohmi Djalilah mengikuti Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, Mataram pada Minggu pagi 11 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB itu menjadi pusat perhatian pengunjung CFD saat bersepeda bersama ratusan relawan Rohmi-Firin. 


Pasangan yang didukung oleh Partai Perindo berlambang Burung Rajawali itu akan selalu fokus kepada kesejahteraan masyarakat kecil, dan UMKM yang dikomandoi oleh generasi muda, Angela Tanoesoedibjo sebagai ketua umum DPP Partai Perindo dan Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo semakin mantap untuk mengajak semua pihak untuk mendukung pasangan yang visioner seperti Rohmi-Firin.

Mila salah satu warga Mataram yang ikut kegiatan berharap kepada Cagub Sitti Rohmi Djalilah kaum perempuan bisa lebih maju. 

"Lebih mandiri, berdaya saing dan tetap eksis," ujarnya.

Jika Sitti Rohmi Djalilah terpilih menjadi Gubernur NTB, maka dia menginginkan adanya pendekatan kepada UMKM agak bisa maju. Hal yang hampir sama disampaikan Diah, ibu rumah tangga di Mataram. 

 

Halaman:
1 2 3
      
