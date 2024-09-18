Gempa M5,0 di Bandung, BPDB: 81 Orang Alami Luka

BANDUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat (Jabar) mencatat jumlah korban luka-luka akibat gempa 5.0 Magnitudo di Kabupaten Bandung mencapai 81 orang. Dari 81 orang tersebut, kebanyakan mereka mengalami luka ringan, sedangkan untuk korban jiwa masih belum ada laporan.

“Jadi korban luka-luka itu dengan rincian 59 warga mengalami luka ringan dan 23 orang luka berat. Hingga kini tidak ada laporan adanya korban jiwa dampak gempa magnitudo 5.0 tersebut,” kata Pranata Humas Ahli BPBD Jabar, Hadi Rahmat di Kabupaten Bandung, Rabu (18/9/2024).

Hadi menyebut untuk warga yang mengalami luka berat, saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bedas Kertasari dan Puskesmas Bedas untuk menjalani perawatan lebih lanjut.

“Korban yang tertimpa reruntuhan sudah dilarikan ke RS bedas Kertasari dan ke Puskesmas Kertasari,” kata dia.