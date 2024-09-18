Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

81 Orang Luka-Luka Akibat Gempa M5,0 di Bandung, Berikut Rinciannya

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |16:43 WIB
Rumah warga rusak akibat gempa di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung (Okezone.com/Agi)
A
A
A

BANDUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat jumlah korban luka-luka sementara akibat gempa magnitudo 5,0 di Kabupaten Bandung, Rabu (18/9/2024) pagi, mencapai 81 orang. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa.

“Jadi korban luka-luka itu dengan rincian 59 warga mengalami luka ringan dan 23 orang luka berat. Hingga kini tidak ada laporan adanya korban jiwa dampak gempa magnitudo 5.0 tersebut,” kata Pranata Humas Ahli BPBD Jabar Hadi Rahmat di Kabupaten Bandung.

Hadi menyebut untuk warga yang mengalami luka berat, saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bedas Kertasari dan Puskesmas Bedas untuk menjalani perawatan lebih lanjut. 

“Korban yang tertimpa reruntuhan sudah dilarikan ke RS bedas Kertasari dan ke Puskesmas Kertasari,” kata dia.

Berikut data sementara korban luka-luka akibat gempa di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

Desa Cikembang total 32 orang dengan korban luka ringan 19, luka berat 13.
Desa Resmi Tinggal total 2 orang dengan korban luka ringan 1, luka berat 1.
Desa Ciwahuk total korban 27 orang dengan luka ringan 23, luka berat 4 orang.
Desa Cibeureum total korban 14 orang dengan korban luka ringan 13, luka berat 1.
Desa Tarumajaya total korban 1 orang dengan rincian, luka berat 1.
 

(Salman Mardira)

      
Telusuri berita news lainnya
