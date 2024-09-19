Gempa M5,6 Guncang Daruba Maluku Utara, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 5,6 mengguncang Daruba, Maluku Utara (Malut) pada Kamis (19/9/2024) pada pukul 14.45 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa itu tak berpotensi tsunami.

Gempa tersebut berlokasi di 47 KM dari Timur Laut, Daruba, Maluku Utara. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"#Gempa Mag:5.6, 19-Sep-24 14:45:33 WIB, Lok:2.23 LU,128.68 BT (47 km TimurLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Daruba diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.



(Fakhrizal Fakhri )