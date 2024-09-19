Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pilkada 2024, Iksan-Iriane Bantu Pengembangan Rumah Tahfidz di Morowali

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |20:50 WIB
Pilkada 2024, Iksan-Iriane Bantu Pengembangan Rumah Tahfidz di Morowali
Cabup-cawabup Morowali, Iksan-Iriane. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon bupati Morowali di Pilkada 2024, Iksan Baharuddin Abdul Rauf menegaskan pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda. Ia percaya bahwa anak-anak yang memiliki pondasi agama yang kuat akan menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas.

Iksan Baharuddin Abdul Rauf yang berpasangan dengan Iriane Ilyas merupakan Cabup-Cawabup Morowali yang didukung Partai Perindo, Golkar, PKS, hingga Partai Buruh.

Hal itu disampaikannya saat memberikan bantuan kepada anak-anak yang menempuh pendidikan di sekolah agama di Rumah Tahfidz Quran Muhammad Al Fatih. Bantuan ini diharapkan dapat bisa membantu pengembangan Rumah Tahfidz dan meningkatkan potensi anak-anak muda di Morowali khususnya dari segi agama.

"Bantuan untuk anak-anak di Rumah Tahfidz ini kita berharap lebih banyak anak-anak yang berpotensi dari segi keagamaan di Morowali," kata Iksan, dikutip Kamis (19/9/2024).

"Mungkin tidak terlalu banyak tapi semoga bermanfaat untuk anak-anak generasi penerus Morowali," sambungnya.

Bantuan dari Iksan diapresiasi oleh kepala pengurus sekolah agama tersebut. Dia berharap, dengan bantuan itu lebih banyak anak-anak di Morowali yang termotivasi untuk mendalami ilmu agama.

"Selama ini kami memang kesusahan untuk mengakomodasi tempat belajar untuk anak-anak, dengan bantuan ini Insya Allah bisa bermanfaat dan membantu anak-anak," ujar Risa.

 

