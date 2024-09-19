Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tingkat Kepuasan Warga Tinggi, Elektabilitas Khofifah-Emil Teratas di Pilkada Jatim 2024

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |19:33 WIB
Tingkat Kepuasan Warga Tinggi, Elektabilitas Khofifah-Emil Teratas di Pilkada Jatim 2024
Khofifah-Emil Dardak. (Foto: Ist/Okezone)
JAKARTA - Menguatnya elektabilitas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dinilai berkat kinerja memuaskan pada periode pertama. Keduanya semakin menguat menjadi pilihan warga di Pilgub Jatim 2024.

Pengamat Politik Universitas Indonesia Ade Reza Hariyadi mengatakan, tingkat keterpilihat kuat Khofifah-Emil tidak lagi terbantahkan. Sebab memberikan kinerja memuaskan selama periode pertama mempin Jatim.

"Kepuasan masyarakat terhadap Ibu Khofifah dan kinerja Pemerintah Provinsi yang dipimpin Ibu Khofifah saya kira cukup tinggi," ujar Ade saat dihubungi pada Kamis, (19/9/2024).

Hal demikian bukan tanpa alasan, kata Ade, bila mengacu pada temuan Survei Poltracking Indonesia periode 4-10 September, sebanyak 87,3 persen publik mengatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Khofifah-Emil periode 2019-2024.

Sementara itu masyarakat yang mengatakan tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan Khofifah-Emil pada lima tahun silam hanya sebesar 7.5 persen masyarakat Jatim.

