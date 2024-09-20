Video Penangkapan Tersangka Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan Berlangsung Dramatis

PADANG PARIAMAN - Detik-detik penangkapan tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Saat dikepung warga dan polisi tersangka bersembunyi di atas plafon rumah.



Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan saat hendak menangkap IS di sebuah pemondokan area perkebunan warga di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Meski sudah dikepung warga dan polisi, tersangka tak mau menyerah.



Setelah dilakukan penyisiran ke setiap sudut ruangan rupanya pelaku bersembunyi di atas plafon rumah. Warga yang geram segera menarik turun tubuh pelaku dan nyaris menjadi sasaran amuk massa.



Beruntung polisi yang berada di lokasi mengamankan pelaku dan mengevakuasi ke Mapolres Padang Pariaman. Namun petugas dibuat kewalahan karena ratusan warga telah memenuhi sekitar lokasi.



Kasus tewasnya nia kurnia sari mencuat setelah jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah perkebunan. Berdasarkan hasil penyelidikan dan temuan sejumlah barang bukti pelaku mengarah sosok pada IS.





(Fetra Hariandja)