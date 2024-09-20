Koleksi Anjing Panda di Kebun Binatang China Viral di Media Sosial

Kebun binatang di China memamerkan panda palsu yang membuat heboh di Medsos.

KEBUN binatang Shanwei di China viral karena memiliki koleksi unik yang disebut Pandog atau "Anjing Panda" oleh pengunjungnya. Pihak kebun bintang kemudian mengakui jika panda-panda yang dilihat pengunjung sebenarnya adalah “ anjing yang dicat”.

Dikutip dari New York Post, pengunjung Kebun Binatang Shanwei di China baru menyadari mereka ditipu saat "panda-panda" itu mulai terengah-engah dan menggonggong. Dalam video salah satu pengunjung, seekor "panda" tampak terengah-engah sambil beristirahat di atas batu di pagar.

Sementara video lainnya memperlihatkan seekor panda dengan ekor panjang berjalan-jalan. “Itu PANdog,” tulis salah satu penonton, sementara pengunjung lainnya bercanda: “Itu panda versi Temu.” “Mereka terengah-engah, itulah mengapa mereka disebut panda,” kata yang ketiga.

Setelah pengunjung mempublikasikan tipu daya tersebut di media sosial, penyelenggara mengakui telah mengecat dua ekor anjing Chow Chow — ras anjing berbulu halus yang berasal dari Tiongkok utara — dengan tanda panda hitam-putih. Pengunjung kemudian menuntut uang mereka kembali karena iklan palsu.

Menurut independent, ini bukan pertama kalinya kebun binatang China menyesatkan pengunjung dengan klaim menampung panda sungguhan. Pada bulan Mei, NBC News melaporkan Kebun Binatang Taizhou di Provinsi Jiangsu juga telah mengecat anjing Chow Chow.