Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Koleksi Anjing Panda di Kebun Binatang China Viral di Media Sosial 

Maruf El Rumi , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |17:20 WIB
Koleksi Anjing Panda di Kebun Binatang China Viral di Media Sosial 
Kebun binatang di China memamerkan panda palsu yang membuat heboh di Medsos.
A
A
A

KEBUN binatang Shanwei di China viral karena memiliki koleksi unik yang disebut Pandog atau "Anjing Panda" oleh pengunjungnya. Pihak kebun bintang kemudian mengakui jika panda-panda yang dilihat pengunjung sebenarnya adalah “ anjing yang dicat”.

Dikutip dari New York Post, pengunjung Kebun Binatang Shanwei di China baru menyadari mereka ditipu saat "panda-panda" itu mulai terengah-engah dan menggonggong. Dalam video salah satu pengunjung, seekor "panda" tampak terengah-engah sambil beristirahat di atas batu di pagar. 

Sementara video lainnya memperlihatkan seekor panda dengan ekor panjang berjalan-jalan. “Itu PANdog,” tulis salah satu penonton, sementara pengunjung lainnya bercanda: “Itu panda versi Temu.” “Mereka terengah-engah, itulah mengapa mereka disebut panda,” kata yang ketiga. 

Setelah pengunjung mempublikasikan tipu daya tersebut di media sosial, penyelenggara mengakui telah mengecat dua ekor anjing Chow Chow — ras anjing berbulu halus yang berasal dari Tiongkok utara — dengan tanda panda hitam-putih. Pengunjung kemudian menuntut uang mereka kembali karena iklan palsu.

Menurut independent, ini bukan pertama kalinya kebun binatang China menyesatkan pengunjung dengan klaim menampung panda sungguhan. Pada bulan Mei, NBC News melaporkan Kebun Binatang Taizhou di Provinsi Jiangsu juga telah mengecat anjing Chow Chow. 

Penampakan anjing panda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059975/topan_super_yagi_hantam_china-UlSL_large.jpg
Topan Super Yagi Hantam China, 3 Orang Tewas dan 95 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059895/topan_super_yagi_hantam_china-9dEV_large.jpg
Topan Super Yagi Terjang Hainan China, 400 Ribu Warga Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/406/3045410/laser_warna_warni_di_jalan_tol_china-cnR0_large.JPG
China Pasang Laser Warna-warni Cegah Sopir Ngantuk di Jalan Tol, Reaksi Publik Malah Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/56/3028857/roket_tianlong_2_space_pioneer-lX8s_large.jpg
Roket China Jatuh dan Meledak Setelah Tak Sengaja Meluncur saat Uji Coba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/406/3023593/turis_china-d7As_large.JPG
Ternyata Ini Alasan Turis China Ogah Berlibur ke Jepang dan Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/406/3021026/venesia_palsu_di_china-InHG_large.JPG
Sepi Turis, Venesia Palsu di China Kini bak Kota Hantu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement