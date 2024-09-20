Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Tegaskan Tersangka Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Masih Satu Orang

Eka Guspriadi , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |16:34 WIB

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono (Foto: MPI)
PADANG PARIAMAN - Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan bahwa saat ini tersangka pembunuh dan pemerkosa gadis penjual gorengan, Nia Kurnia Sari (18), baru satu orang. Tersangka adalah Indra Septiarman alias Indra Dragon.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan polisi Indra Dragon nekat membunuh gadis penjual gorengan berawal dari keinginannya untuk memperkosa korban. Kronologi pembunuhan berawal dari tersangka bersama tiga temannya membeli gorengan yang dijual korban.

Saat itu, kata dia, timbul keinginan pelaku merudapaksa korbannya. "Sehingga tersangka mencegat korbannya di tengah jalan, lalu membekapnya hingga korban pingsan," ujar Suharyono, Jumat (20/9/2024).

Saat korban pingsan itulah tersangka menyeret korban ke perbukitan dan merudapaksanya. Kemudian korban dikuburkan di perbukitan. 

"Dari keterangan tersangka melakukan pembunuhan dan perkosaan sendirian," ujarnya.

Kapolda juga membantah isu pembunuhan gadis penjual gorengan ditenggarai karena cinta tersangka ditolak korban. 

 

