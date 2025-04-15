Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bunuh dan Perkosa Gadis Penjual Gorengan, Indra Dragon Jalani Sidang Perdana

Rus Akbar , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |13:33 WIB
Bunuh dan Perkosa Gadis Penjual Gorengan, Indra Dragon Jalani Sidang Perdana
Sidang Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan Gadis Penjual Gorengan (foto: freepik)
A
A
A

PADANG PARIAMAN - Kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan almarhuma Nia Kurnia Sari, oleh Indra Septiarman atau dikenal dengan In Dragon hari ini jalani sidang perdana. Hari ini In Dragon beserta dua orang lainnya Heru dan Dani (kasus pencurian) saksi dibawa ke Pengadilan Negeri Padang Pariaman.

KBO Reskrim Polres Padang Pariaman, Ipda Riki Sadli Siregar, yang ikut menggiring tersangka pembunuh sadisi ini mengatakan membenarkan siang ini adalah sidang pertama untuk kasus pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurnia Sari. 

“Untuk siang ini saudara In Dragon untuk sidang pertama, sekarang yang sidang In Dragon untuk kasus Nia,” katanya, Selasa (15/4/2025).

Untuk dua orang tadi (Heru dan Dani) sebagai saksi In Dragon, nanti akan diantar ke Lapas. “Untuk In Dragon setelah sidang balik laki ke Rutan Mapolresta Padang Pariaman. Sedangkan Herru dan Dani langsun kita antar ke lapas Pariaman,” ujarnya.

Untuk sidang In Dragon sendiri dipimpin oleh Ketua PN Pariaman, Dedi Kuswara, dengan anggota hakim dua orang, Syofianita dan Sherly Risanty. Sementara jaksa penuntut umum terdiri dari tujuh orang berasal Kejaksaan Negeri Pariaman.

Gadis penjual gorengan Nia Kurnia Sari (18) ditemukan tewas terkubur di kebun dekat rumahnya di daerah Guguk, Kecamatan Dua Kali 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat (Sumbar), Minggu (8/9/2024). Korban ditemukan warga setelah pencarian selama 2 hari. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177111//mayat-QnCS_large.jpg
Fakta Terbaru Kasus Pembunuhan Anak di Cilincing: Ibunda Korban Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172076//suami_bunuh_istri-N4rU_large.jpg
Diduga Akibat Perselingkuhan, Suami Tega Bunuh Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/340/3171768//anak_bunuh_ayah_dan_ibu_kandung-foBK_large.jpg
Pemuda Ini Tega Bunuh Ayah dan Ibu Kandung, Jenazah Ditemukan di Atas Tempat Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170427//remaja_bunuh_kekasih-GLxW_large.jpg
Ini Motif Remaja 16 Tahun Bunuh Kekasih di Kamar Kos Ciracas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170289//dirreskrimum_polda_metro_jaya_kombes_wira_satya_triputra-wGPn_large.jpg
Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Polisi Buru 1 DPO
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement