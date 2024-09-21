Advertisement
3 Kader Terbaik Perindo Dilantik Jadi Anggota DPRD Talaud

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |20:39 WIB
3 Kader Terbaik Perindo Dilantik Jadi Anggota DPRD Talaud
Sebanyak tiga kader terbaik Partai Perindo resmi dilantik jadi Anggota DPRD Talaud (Foto: Agung Bakti Sarasa/Okezone)
TALAUD - Sebanyak tiga kader terbaik Partai Perindo di Talaud, Sulawesi Utara resmi dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Talaud Periode 2024-2029. Pelantikan berlangsung di Kantor DPRD Talaud, Sabtu (21/9/2024).

Ketiga kader Partai Perindo tersebut di antaranya Rudini Ambuliling, Meike F. Manganguwi, dan Semuel Taliisan.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Perindo Talaud, Johannis Manuputty mengaku bangga dan bahagia menyaksikan kader terbaiknya dilantik menjadi anggota legislatif.

Hal tersebut, katanya, menandai targetnya dalam proses pemenangan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 terpenuhi.

"Tiga kader kita dilantik rasanya kita bahagia hari ini, kita bangga karena perjuangan atau target saya sebagai Ketua DPD di dalam proses pemenangan di pemilihan legislatif adalah kita harus dapat satu kursi tiap Dapil," ucap Johannis saat dihubungi.

Dengan begitu, kata Johannis, maka nama partai yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo itu akan tercatat dalam sejarah Talaud.

"Sehingga target kita untuk memiliki fraksi utuh, nama atau kata Perindo boleh tertulis dalam lembar sejarah Talaud bahwa di periode ini ada satu fraksi," ujarnya.

Adapun target lainnya, Johannis mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah membangun komunikasi dengan partai politik lain dalam upaya memiliki satu komisi dengan dipimpin oleh partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu.

"Dan kayaknya boleh, kita jangan dulu takabur, kita sementara membangun komunikasi karena disini ada 5 fraksi utuh yang di dalamnya ada fraksi yang 6 kursi, Partai Demokrat di sini sebagai pemenang 6 kursi, terus ada PDIP dengan 5 kursi, ada NasDem dengan 4 kursi, baru Golkar dan Perindo 3 kursi," tuturnya.

 

